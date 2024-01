Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a tenu, vendredi à Alger, la session ordinaire du Conseil de la Choura, lors de laquelle les participants ont évoqué les développements survenant sur les scènes nationale et internationale. Dans une allocution d'ouverture, le président du MSP, Abdelaali Hassani Cherif, a indiqué que cette réunion "intervient dans un contexte national et international délicat", affirmant que son parti "soutient le processus de réforme visant à assurer une vie digne au citoyen". S'agissant des affaires internes du MSP, M. Hassani Cherif a fait savoir que sa formation politique "a réalisé un bilan important au cours de la période écoulée après le 8e congrès", citant, entre autres, "la présentation d'un discours politique global et inclusif favorisant le consensus outre la contribution active du groupe parlementaire du MSP à travers de nombreuses étapes importantes, à l'instar du débat sur la Déclaration de politique générale du Gouvernement et sur la loi de Finances en sus des initiatives parlementaires". Au niveau international, le mouvement a salué l'initiative de l'Algérie, en tant que membre no n permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, de tenir une séance au sein de cet organe onusien sur la déportation des Ghazaouis par l'entité sioniste, appelant à l'adhésion à tout effort diplomatique susceptible de mettre fin aux crimes de guerre et aux violations commises contre le peuple palestinien. Le mouvement a, également, souligné que la bataille du déluge d'Al-Aqsa avait contribué à la conscientisation de la communauté internationale à la justesse de la cause palestinienne.