La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a souligné, lundi à Nâama, la nécessité de protéger et de la réhabiliter les biens culturels en vue de leur exploitation dans le cadre de la promotion du tourisme culturel et de la relance du développement local.

Lors d'une halte au Ksar de Sfissifa, classé site protégé, dans le cadre de sa visite d'inspection dans la wilaya de Nâama, Mme Mouloudji a indiqué que son département tend, à travers les efforts consentis pour la préservation des biens culturels dont les villes et les vieux Ksour relevant du "patrimoine national" et la classification d'autres sites, à mettre en œuvre une vision économique pour promouvoir le tourisme culturel.

La Commission nationale des biens culturels du ministère de la Culture et des Arts avait dernièrement classé le site archéologique du Ksar de Sfissifa (100 km au sud de Nâama) comme étant un secteur culturel protégé, vu son importance architecturale, archéologique, culturelle et historique.

La ministre de la Culture et des Arts a procédé, lors d'une halte au site archéologique de Kalaat Cheikh Bouâmama, commune de Moghrar, en compagnie des autorités locales et en présence de la famille révolutionnaire, à la mise en exploitation du centre culturel du site qui comprend un musée historique, une maison d'hôte et des locaux pour des activités artisanales et traditionnelles.

A cette occasion, Mme Mouloudji a annoncé le transfert de la gestion du musée Cheikh Bouâmama à l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), ce qui permettra la mise en place d'un plan de protection et d'aménagement du site sous la supervision d'experts et de spécialistes en la matière.

Elle a précisé, à ce propos, que l'élaboration de l'étude du plan permanent de préservation et de réhabilitation du K'sar de Moghrar est "une priorité impérieuse" pour la valorisation de ce site.

Dans la commune d'Ain Sefra, la ministre a remis, au niveau de la bibliothèque publique du chahid "Benyahia Bouamama", 5.000 livres à distribuer aux établissements éducatifs dans les régions et les agglomérations éloignées de la wilaya, avant de rendre hommage à un nombre d'écrivains et de poètes locaux et de se rendre au chevet du chantre de la musique Diwan, Rahmani Mohamed à son domicile dans la ville d'Ain Sefra.

Mme Mouloudji poursuivra sa visite, mardi, dans la wilaya de Naâma, par l'inauguration du théâtre régional "M'hamed Benguettaf" au chef-lieu de la wilaya et inspectera le projet de réalisation du centre culturel "Benassi Lahbib" dans la commune de Mecheria.