L'Observatoire national de la société civile (ONSC) a organisé, samedi à Alger, un atelier interactif sur la consultation nationale de la société civile en Algérie, visant à définir un mécanisme permanent de dialogue et de contact entre les pouvoirs publics et le citoyen à travers la concrétisation de la démocratie participative et l'implication des associations dans le développement. Dans son allocution à cette occasion, le président de l'ONSC, Noureddine Benbrahem a indiqué que l'organisation de cet atelier visait à "renforcer le dialogue profond et l'échange d'idées et élever la société civile au rang qui lui est réservé par la Constitution algérienne et la volonté politique du président de la République, mais aussi définir les mécanismes susceptibles de conforter ses potentialités". Cette rencontre se veut également "un espace de dialogue entre les académiciens, toutes spécialités et expériences confondues, ainsi que leaders de la société civile sur nombre de questions qui déterminent les contours de la prochaine étape", a ajouté le responsable relevant "le rôle important de la sociét é civile dans la contribution au développement, partant de sa grande prise de conscience de l'évolution de la société algérienne et des mutations internationales survenues". Il a annoncé l'organisation, en décembre, d'un forum national qui réunira 1500 participants parmi les leaders de la société civile actifs et des membres de la société civile, outre des opérateurs économiques et algériens, ajoutant que ce forum verra le lancement de 1.500 projets à caractères culturel, économique et de développement. L'ONSC œuvrera à "accompagner ces opérations qui seront lancées également sur les plateformes numériques en vue de prendre en charge les préoccupations des citoyens, des préoccupations qui seront transformées en projets répondant à leur attentes", a-t-il assuré. L'atelier a vu plusieurs interventions d'experts et spécialistes portant sur le système juridique régissant la société civile et le rôle de ce dernier dans les mutations numériques ainsi que le projet associatif pour le développement local durable et l'édification des potentialités de la femme et des jeunes. Cette rencontre verra également l'organisation de 5 ateliers interactifs pour discuter des résultats de la consultation, qui portent principalement sur le système juridique de la société civile en Algérie, le financement de pro jets et d'initiatives collectives, la formation et le renforcement des capacités des dirigeants et des membres de la société civile, le statut et la position de la société civile dans le développement local, et le partenariat et le rôle régional et international de la société civile algérienne. Parmi les propositions qui seront présentées, figurent la facilitation et la simplification de procédures de création d'associations et la diversification de leurs revenus en leur permettant de réaliser des projets d'investissement", "la protection des associations lors de l'exercice de leur fonctions de responsabilisation et de contrôle", " la mise en place de mécanismes clairs pour la participation de la société civile à l'élaboration des politiques publiques et la participation au développement local". Il sera, entre autres, question de "financer des associations ayant des projets utiles en leur permettant de lancer des projets rentables tout en déterminant leur bénéfice du financement étranger et en incitant les investisseurs à les financer", "créer un organisme national (caisse) pour le financement et la numérisation du processus", "lever le taux de la part à allouer aux associations à 7% et élargir le financement public à de nouveaux secteurs ministériels". Quant à la formation et au renforce ment des capacités des dirigeants et des membres de la société civile, les suggestions portent sur la création d'une plateforme électronique qui comprend des guides sur les mécanismes de gestion des associations, la création d'un centre pour le développement des capacités de la société civile, l'organisation de sessions de formation et l'encouragement des échanges et du jumelage pour bénéficier des expériences, notamment pour la communauté nationale à l'étranger, outre l'association des activités de la société civile dans l'examen des projets de développement et la proposition de solutions et alternatives. Cet atelier interactif sera sanctionné par un rapport comprenant les résultats de chaque atelier concernant les préoccupations les plus importantes de la société civile et les mécanismes pratiques proposés pour améliorer ses performances, lequel rapport sera soumis au président de la République dans un délai n'excédant pas une semaine", a affirmé le président de l'observatoire national.