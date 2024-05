Le représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations-unies, Tarak Ladab, a réaffirmé, mercredi soir, depuis New York que "la Tunisie soutenait la demande de l'Etat de Palestine d'adhérer à l'ONU en tant que membre à part entière", appelant "les Etats membres à reconnaître l'Etat palestinien".

Cité par l'agence de presse tunisienne TAP, M. Ladab a ajouté que "la place naturelle de l'Etat de Palestine est parmi les Etats membres de l'ONU", notant "qu'il est inconcevable de traiter la cause palestinienne au niveau du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale et des différents organes onusiens sans que la Palestine, l'Etat concerné, ne soit membre de l'ONU ayant les mêmes droits et devoirs des autres Etats".

Tarak Ladab a, à cette occasion, réaffirmé le soutien "constant et inconditionnel de la Tunisie au peuple palestinien dans sa lutte sur la voie du recouvrement de ses "droits légitimes et imprescriptibles" et de l'édification de son Etat indépendant et souverain avec pour capitale la ville sainte d'Al-Qods.

Il a, en outre, invité la communauté internationale à assumer sa responsabilité et à redoubler d'efforts en vue de mettre un terme aux agressions commises contre les Palestiniens dans tous les territoires occupés et de décréter, immédiatement, un cessez-le-feu dans la région".

Pour rappel, le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas parvenu, le 18 avril dernier, à approuver la demande d'admission à part entière de l'Etat de Palestine aux Nations unies, à cause du véto des Etats-Unis, membre permanent, qui a bloqué un projet de résolution arabe soumis par l'Algérie à cet effet.

Le texte avait recueilli 12 voix pour, 1 voix contre et deux abstentions (Royaume-Uni et Suisse).