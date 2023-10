Pas moins de 250 médecins spécialistes en traumatologie et chirurgie orthopédique de différentes régions du pays et de l’étranger prennent part à la 2ème journée de traumatologie du sport, ouverte samedi à Oran. Cette journée aborde différentes thématiques en rapport avec la pratique du sport, notamment les blessures sportives, a indiqué dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie d’ouverture, le Dr Abdelmoumen Mohamed El Amine, chef de service de chirurgie orthopédique au niveau de l’établissement hospitalier "Medjbeur Tami" à Aïn El-Turck et président du comité d’organisation de cet évènement. Cette rencontre est marquée par la présence de référents internationaux, comme le Dr Nicolas Lefèvre, chirurgien orthopédiste et chirurgien du sport et le Pr Frédéric Khiami, chirurgien orthopédiste et traumatologue, qui traitent des joueurs internationaux et des sportifs de haut niveau, a noté le Dr Abdelmoumen, ajoutant que l’objectif de cette journée est de former les jeunes orthopédistes algériens sur les dernières techniques. L’Algérie est un pays de sport avec beaucoup de jeunes qui pratiquent différentes disciplines sportives, ce qui implique la fréquence des blessures et le besoin de médecins formés dans ce domaine, a expliqué le Dr Abdelmoumen. Le Dr Nicolas Lefèvre a indiqué, pour sa part, qu’il animera des interventions sur plusieurs thèmes, notamment sur la chirurgie du sport, la chirurgie ligamentaire et la chirurgie prothétique. Le Pr Frédéric Khiami, qui exerce à l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris et à la clinique du sport de l’hôpital américain, abordera, quant à lui, des thématiques en rapport avec les blessures sportives : les blessures du cartilage et des tendons, celles des ligaments croisés intérieurs et les blessures osseuses, ainsi que le retour au sport après la pose d’une prothèse de genou.