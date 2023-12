L'équipe médicale du service de chirurgie générale de l’Etablissement hospitalier universitaire "1er novembre 1954" d’Oran a réussi, mardi, l’ablation d’une tumeur pesant environ 10 kilos de l'utérus d'une femme d'une cinquantaine d'années, a-t-on appris auprès de cet établissement de santé. Un cas rare, qui faisait souffrir la patiente depuis plus de deux ans, sachant que la tumeur était de taille réduite, mais a commencé à grossir avec le temps, jusqu'à lui causer d'autres problèmes de santé, selon la chargée de cellule de communication de cet établissement, Hayet Missoum. Après que la patiente ait été soumise à une consultation médicale, elle a été dirigée en urgence vers le service de chirurgie générale, afin de planifier une intervention chirurgicale complexe, selon la même source. Une fois tous les examens et tests médicaux nécessaires effectués, la patiente a été opérée et débarrassée de cette tumeur, qui mesure 60 centimètres de diamètre, selon la même source. L'opération a duré une heure et a présenté certaines difficultés pour le personnel médical chirurgical, en raison de la grande taille de la tumeur . La patiente est en bonne santé et reçoit les soins nécessaires après l'opération, sachant que cette tumeur sera soumise à des analyses pour déterminer sa nature.