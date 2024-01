Le CEM "Cheriet Ali-Cherif" au centre-ville d'Oran a accueilli les activités organisées par le bureau de wilaya de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) en coordination avec la Direction des Moudjahidine et des Ayants-droit et la Direction de l'Education nationale, en présence d'un groupe de Moudjahidine, de représentants d'organisations de la famille révolutionnaire, de professeurs et de chercheurs, ainsi que des enseignants et des élèves du CEM.

L’universitaire Mohammed Belhadj, du département d’histoire et d’archéologie de l’Université d’Oran-1 "Ahmed Ben Bella", a rappelé à cette occasion que le Chahid Cheriet Ali-Cherif, est né dans la ville de Sig (wilaya de Mascara) en 1931.

Plus tard, il s’est rendu à Oran, au quartier populaire d’El-Hamri, et fut l’un des fondateurs du Front de libération nationale (FLN) à Oran et l’un des militants de la cause nationale, depuis son jeune âge, dans les rangs des Scouts musulmans algériens (SMA) et à travers l’Association des ulémas musulmans algériens, dont il a rejoint l’une de ses écoles à Oran.

Il a ajouté que Cheriet Ali-Cherif avait contribué à la préparation du déclenchement de la Guerre de libération à Oran et à la planification d’une opération contre une caserne militaire dans le quartier d’"Eckmühl" (aujourd’hui Mahieddine), une opération qui n'a pas été achevée, après que le chauffeur de taxi (un français) dans lequel se trouvait le martyr s’était rendu compte qu’il se dirigeait vers la caserne.

Cheriet Ali-Cherif a été arrêté par les forces coloniales alors qu'il tentait de revenir pour mener à bien l'opération commandée par le martyr Ahmed Zabana. Il a été condamné à mort et a été guillotiné par le colonisateur français, le 28 janvier 1958.

Le chef du bureau de wilaya de l'Organisation nationale des Moudjahidine d'Oran, Fares Seghir, a souligné que cette manifestation a été organisée au sein d'un établissement scolaire portant le nom du martyr, permettant ainsi de faire connaître aux élèves cette personnalité révolutionnaire, qui a eu son impact dans la diffusion de la conscience et le nationalisme au sein des Algériens en tant que dernier Moudjahid exécuté à la guillotine en compagnie du Chahid Selmani Chaâbane.

Pour sa part, le Chef de service du personnel de la Direction de l'Education nationale de la wilaya, Bouhenni Mohamed, a mis l'accent sur l'importance pour les établissements scolaires de s'ouvrir aux événements historiques, notamment ceux liés à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie.

Il a, à ce titre, souligné l'engagement de la Direction à coopérer avec les différentes instances nationales et les organisations, afin de mettre en valeur les sacrifices et l'héroïsme des martyrs et des Moudjahidine pour l'indépendance du pays.

Au cours de cette rencontre, un documentaire sur le martyr Cheriet Ali-Cherif, réalisé par le metteur en scène de la télévision Mohamed Houidek, a été projeté, ainsi qu’un exposé sur cette personnalité révolutionnaire présenté par un groupe d'élèves du CEM.