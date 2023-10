Le Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l’énergétique (CRTSE) a réussi à fabriquer un prototype de batteries en cellules lithium-ion, a-t-on appris auprès de ce centre, basé à Alger. "Nous travaillons depuis 6 ans sur le développement d’un prototype de cellules électrochimiques lithium-Ion pour le stockage de l’énergie, que nous avons réussi à assembler récemment ", a fait savoir Cheriet Abdelhak, chercheur au niveau du CRTSE, en marge de la 13ème édition du Salon international de la transition énergétique et des énergies du futur (ERA 2023), qui se clôture ce mercredi au Centre des conventions d’Oran. Les batteries lithium-ion sont des accumulateurs de très forte densité énergétique, a-t-il expliqué, ajoutant que ce type de batteries n'est pas affecté par l'effet-mémoire et son autodécharge est réduite. "Ces caractéristiques font de cette batterie l'une des meilleures solutions actuelles pour alimenter en électricité les appareils nomades, comme les appareils photo, les téléphones mobile ou les véhicules, notamment les voitures hybrides et les véhicules électriques", a souligné M. Cheriet. Ce p rojet de recherche vise à atteindre une maîtrise de la technologie de production des cellules lithium-ion, la caractérisation de ses différents composants et l’amélioration de ses performances, dans l’objectif de faire émerger une filière de fabrication de lithium en Algérie, a indiqué la même source. Il s’agit également d’apporter une assistance aux industriels de cette filière et de les accompagner dans les études, les business plan, le choix de techniques et l’expertise. Il est aussi question d’acquérir une ligne pilote de type labo pour l’assemblage de ces accumulateurs, a ajouté le même chercheur.