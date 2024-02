Le metteur en scène Ghaffour Bouzeboudja Houari a initié une nouvelle technique de communication avec les sourds-muets sur scène sans recourir au langage des signes, a-t-on appris de l’auteur de cette initiative artistique. La technique s'appuie sur les couleurs dans la communication avec les sourds-muets pour interpréter le rôle sans dépasser les techniques théâtrales, qui nécessitent une coordination entre l'espace d'expression, le décors, les effets sonores et musicaux, l'éclairage et bien évidement le public, a indiqué le dramaturge Bouzeboudja, responsable de l'Association "Théatro", affiliée à l'Association culturelle "coulisses" activant à Oran. Cette nouvelle méthode consiste en usage cartes de couleurs différentes, c'est-à-dire que chaque acteur a sa propre couleur, qui sont levées lorsque vient son tour de monter sur scène et d'interpréter le personnage à incarner, selon le même artiste. Il a rappelé, par ailleurs, que cette technique a été développée et utilisée dans les salles dépourvues de projecteurs. L'idée de cette technique s'est dévelop pée dans le travail théâtral interprété par neuf comédiens sourds et muets de l'école des malentendants "Wari Nacer" du quartier de Gambetta à Oran, à l'occasion de la Journée internationale des personnes aux besoins spécifiques, coïncidant avec le 3 décembre de chaque année, a ajouté l'artiste, qui a dirigé et conçu ce spectacle qui traite de la lutte du peuple palestinien et des crimes sionistes. Ce spectacle, considéré comme la première œuvre théâtrale de cette catégorie, a connu un franc succès grâce à la bonne interprétation de ces élèves, qui ont bien apprécié cette nouvelle technique et ont prouvé leurs talents artistiques dans une pièce théâtrale en pantomime, dont la scénographie est conçue par le célèbre marionnettiste Saïd Missoum. Cette œuvre théâtrale, considérée comme la première du genre au niveau d'Oran, a été concrétisée à la demande de l'Ecole des malentendants et avec une équipe composée d'un enseignant et éducateur spécialisé et de la cheffe du service de pédagogie et d'éducation de cette école, selon l'artiste Bouzeboudja, qui compte créer la première troupe théâtrale pour la catégorie des sourds-muets. Pour rappel, cet artiste spécialisé dans le "théâtre de pantomime" possède à son actif plusieurs œuvres théâtrales, dont "Mosaïque" et "Cirque des clowns" outre des spec tacles de théâtre de rue et de théâtre d’ombres.