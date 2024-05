A Bethioua, 50 kilomètres environ à l’Est d’Oran, nombreuses sont les personnes intéressées par le patrimoine et sa valorisation à avoir exprimé leur soulagement à la suite de la décision portant clôture du site historique et archéologique, datant de l’époque romaine: Portus Magnus.

La décision a été prise dans le but de protéger ce site, considéré comme un musée à ciel ouvert, des risques de dégradation pouvant émaner des actes malfaisants des personnes et contre les effets des aléas climatiques menaçant sa pérennité.

La démarche portant protection de ce qui fut une cité romaine dynamique, qui a été intégré, depuis 1968, dans la liste du patrimoine national, est perçue comme une véritable bouffée d’oxygène par les défenseurs de ce site historique, témoin de l’histoire de cette partie du pays, ont déclaré des citoyens et des acteurs du mouvement associatif local approchés par l’APS.

Dans ce contexte, il convient de signaler que la décision relative à la protection de Portus Magnus, qui s’étend sur une superficie de 49 hectares, a été prise à la suite de la visite des lieux du wali d’Oran, Saïd Sayoud, effectuée au mois de février dernier, au cours de laquelle il avait constaté que l’état dans lequel le site se trouvait nécessitait la mise ne place d’une barrière de protection pour mettre fin aux agressions répétées commises par des "chercheurs de trésors", a indiqué à l’APS le chef du service de Protection à la direction de la Culture et des Arts, Djamel Barka.

Dans cette optique, la direction de la Culture a élaboré un cahier des charges pour la réalisation de la clôture métallique au niveau de la partie du site située à proximité du tissu urbain, sachant que sa partie Sud, constituée de terres agricoles, est ouverte aux agriculteurs pour y exercer leurs activités, a ajouté la même source.

La décision de clôturer ce site, qui a bénéficié d’un plan de protection et de mise en valeur, en 2019, permet de procéder, en toute sécurité, à des opérations de fouilles, a expliqué M. Barka, qui a fait part de la "proposition de doter l’accès principal du site de caméras et d’aménager un espace de détente destiné aux familles et aux visiteurs, ainsi que la réalisation d’une aire de stationnement des voitures".

Il est à souligner que, dans le cadre de cette démarche, dont la concrétisation sera assurée par la commune de Bethioua, une enveloppe budgétaire de 50 millions de dinars a été allouée, a déclaré le président de l’Assemblée populaire de cette collectivité locale, Cherif Amar.

L’élu local a précisé, dans ce contexte, que l’opération dont les travaux seront lancés, prochainement, prévoit l’installation, sur une superficie de 1.700 mètres carrés, d’une clôture devant s’étendre sur 250 mètres linéaires, faisant observer que l’opération sera engagée après l’adoption du budget supplémentaire (BS) de l’année 2024, qui sera soumis aux membres de l’APC, au mois de juin prochain.

Portus Magnus, un site à valoriser

La décision portant installation de la clôture constitue "un pas important" vers la valorisation de ce site et pour faire de Bethioua un pôle touristique, patrimonial et culturel susceptible d’accroitre ses recettes à la faveur de l’intégration de ce "témoin de l’histoire" parmi les circuits touristiques adoptés par la wilaya d’Oran, a déclaré la secrétaire régionale de l’Académie algérienne de la jeunesse et du patrimoine, Mme. Amel Azeddine.

Le site, mis au jour au XIXème siècle, considéré comme la plus importante station archéologique datant de la période romaine dans la région Ouest du pays, bénéficie d’un intérêt particulier de la part des historiens et des chercheurs spécialistes du patrimoine, ainsi que des étudiants des facultés d’architecture, de même qu’il constitue une des destinations privilégiées des élèves et des visiteurs avides de connaitre ses secrets.

Portus Magnus est l’un des principaux ports réalisés durant la période romaine, selon des sources historiques, qui indiquent que la cité éponyme date de la période punique.

Par ailleurs, des fouilles partielles qui y ont été effectuées révèlent l’existence d’épitaphes à caractère religieux et d’un temple à ciel ouvert situé dans la sa partie Nord, donnant vue sur mer, indique-t-on.

Des jarres remplies de cendres issus de la crémation d’os d’enfants, qui ont été, soit sacrifiés en guise d’offrandes à des divinités de l’époque, ou y ont été enterrés, ont été également découvertes à proximité du temple.

Il convient de souligner que le Musée public national "Ahmed Zabana" d’Oran conserve des mosaïques découvertes également dans ce site, qui se distinguait alors par une intense activité commerciale, indiquent les mêmes sources, qui appellent à intensifier les fouilles pour révéler tous les secrets enfouis dans les entrailles de cette cité romaine.