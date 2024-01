Pas moins de sept nouvelles lignes de transport urbain et suburbain et de taxis ont été ouvertes pour desservir les nouveaux pôles urbains de la ville d’Oran, a-t-on appris, mardi, auprès de la Direction des Transports de la wilaya. Il s’agit de deux nouvelles lignes (90) et (91) de l’Entreprise publique de transport urbain et suburbain "ETO" desservant les communes de Boufatis et Oran, la première de Hassi Bounif au chef-lieu de wilaya et la seconde de Benfreha et Hassiane Toual, via Hassi Bounif à la ville d’Oran, outre la création d’une autre ligne (83) entre le nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" (Misserghine) et haï M'dina J’dida au centre ville. Ces nouvelles lignes contribuent en majorité à améliorer le service, notamment au niveau des zones qui connaissent une densification de la population et un déficit en matière de transport, à l’instar des nouveaux pôles urbains, "Ahmed Zabana" à Misserghine ainsi que la partie Est de la wilaya, à savoir Hassi Bounif, Boufatis et autres. En ce qui concerne, les taxis, quatre nouvelles lignes ont été créées, dont deux lignes collectives urbaines reliant haï El Hamri au chef-lieu de wilaya et deux autres aux nouveaux pôles urbains "Ahmed Zabana" à Misserghine et "Belgaïd" à Bir El Djir. Il a été procédé également à l’ouverture de deux lignes suburbaines de transport par taxis reliant la station El Bahia (Oran) à la commune de Oued Tlélat et haï "Sabah" ( Bir El Djir) à la commune de Boufatis, selon le directeur des transports de la wilaya.