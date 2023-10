La 2ème édition des journées de l’enfance pour l’enseignement interactif "Khotwatik" a été ouverte, samedi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d’Oran. Cette manifestation est réservée aux élèves du cycle primaire, qui bénéficieront, à cette occasion, en compagnie de leurs parents, d’activités pédagogiques, d’espaces éducatifs et d’exploration, ainsi que de l’animation d’ateliers d’enseignement innovants à titre gratuit. Au programme de cette édition, organisée six jours durant par l’agence "Win Advents" en collaboration avec la Direction locale de l’Education, sept thèmes ont été conçus sous forme de villages pédagogiques, notamment la santé, le sport, l'environnement, l’alimentation saine, les métiers du futur, les arts, la créativité, la maternité et l'enfance. Le responsable chargé de l'organisation de cet événement, Zaki Soufi, a souligné, dans une déclaration à l’APS, que le but de cette manifestation est de motiver les enfants à apprendre davantage et à essayer des méthodes éducatives nouvelles et avancées, telles que l'éducation interactive, en proposant un e nsemble d’ateliers, ainsi que la mise en relief des valeurs qui profitent aux enfants dans la vie quotidienne et future. La deuxième édition des Journées de l’enfance pour l'enseignement interactif "Khotwatik" se distingue par deux nouveaux ateliers et l’ouverture du champ à la tranche d’âge entre 3 et 13 ans, ainsi que la gratuité de l’entrée à cette manifestation pour les établissements scolaires, l’enfance assistée, les orphelinats, les patients atteints de cancer et les Scouts musulmans algériens. En marge de cette manifestation, des conférences et séminaires seront également organisés au profit des parents d'élèves, abordant les voies et mécanismes d'une bonne éducation et d'autres sujets dans le même domaine. Selon Zaki Soufi, l'Agence "Win Advents" est chargée d'organiser une série d'activités pédagogiques au profit des élèves en coordination avec la Direction de l'Education, et organise, chaque année, deux salons, le premier pour les étudiants et le second pour les journées de l’enfance pour l'enseignement interactif "Khotwatik".