La première édition du salon international "sport, santé et nutrition" s'est ouverte lundi à Oran avec la participation de pas moins de 40 exposants, dont cinq étrangers représentant notamment l’Allemagne, l’Espagne et l’Egypte.

Organisé par la société "Oufouk", spécialisée dans l’accompagnement des investisseurs et l’organisation des évènements professionnels, ce salon, qui se poursuivra jusqu’au 18 janvier en cours au Centre des conventions Mohamed-Benahmed, vise à "encourager la pratique sportive dans un cadre sain", a déclaré à l’APS la représentante de l’entreprise organisatrice, Bennabi Chahrazed.

"Nous avons remarqué que plusieurs jeunes recourent à des compléments alimentaires nuisibles au corps et à la santé. D’autres usent de produits à haut risque dans l’optique de perdre du poids. Cet évènement, auquel prennent part des professionnels de sport, des nutritionnistes et des médecins, est une aubaine pour les visiteurs pour profiter des conseils prodigués par ces spécialistes", a-t-elle précisé.

Des invités de marque sont attendus à ce rendez-vous, à l’instar de l’Egyptien Mamdouh Hassan Elssbiay, plus connu sous le célèbre surnom de "Big Ramy", premier champion du monde arabe en bodybuilding, et le coach français spécialisé dans la condition physique, Didier Reiss.

Ces derniers, en plus d’autres professionnels du monde du sport, animeront, en marge de ce salon, des conférences et prodigueront de précieux conseils aux pratiquants, a encore souligné Mme Bennabi.

Au niveau des stands du salon, on procède aussi à l’exposition et vente de matériels et équipements sportifs, ainsi qu'à la présentation de cours dans la préparation de repas sanitaires, souligne-t-on de même source.

Le salon a connu, au cours de son premier jour, une affluence nombreuse de la part des spécialistes et des amateurs de sport, d’autant plus que l’occasion est propice pour se procurer, entre autres, équipements, articles sportifs et compléments alimentaires certifiés à des prix jugés intéressants, profitant des réductions proposées par certaines entreprises participantes.