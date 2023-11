Quelque 350 participants prendront part au 19ème Congrès international de pédiatrie de la Société de pédiatrie de l’Ouest (SPO), prévu les 16 et 17 novembre en cours à Oran, a-t-on appris, lundi, des organisateurs.Le thème principal de ce congrès portera sur la pédiatrie dans tous ses aspects, à savoir l’endocrino-pédiatrie, la neuro-pédiatrie, la chirurgie dentaire pédiatrique, entre autres, des thèmes toujours d’actualité, a-t-on souligné de même source.Il sera aussi question d’aborder la néonatologie, la gynéco-pédiatrie, ainsi que le diabète et l’obésité, a-t-on ajouté de même source.Outre des experts algériens représentant différents établissements hospitaliers du pays, des spécialistes étrangers seront également présents à ce rendez-vous pour aborder les dernières nouveautés et technologies en matière de traitement des pathologies pédiatriques, principalement la diabétologie, la pneumologie et la néonatologie.Un riche programme de communications et d’ateliers est prévu, deux jours durant, traitant de "gynécologie pédiatrique", "le rôle de l’Odentostomatologiste dans le dépistage des maladies générales", "les nouveautés thérapeutiques dans le diabète type 1" et "l’hypoglycémie, au-delà des idées reçues", a-t-on fait savoir.D’autres ateliers sont également prévus, dont "la conduite pratique devant l’hémophilie" et "la relation des soins et l’éducation thérapeutique en diabétologie pédiatrique", entre autres.