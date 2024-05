L'intelligence artificielle (IA) et les métiers de l'audit et de la comptabilité et les défis à relever à l'avenir ont été le thème principal de la rencontre internationale, ouverte mercredi à l'Université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed". La rencontre de deux jours est organisée à l'initiative de l'équipe de recherche sur les finances, la comptabilité et la gouvernance des entreprises, relevant du Laboratoire "Tendances et nouveaux défis de la politique de développement en Algérie" de la Faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences de la gestion de l'Université d'Oran 2, signale-t-on. Elle vise à "identifier les défis et les effets directs de l'intelligence artificielle sur les métiers de l'audit et de la comptabilité sur le moyen et le long termes", a-t-on indiqué. Dans ce contexte, le président de la rencontre, Benichou Moufok, a affirmé que "l'IA connait une expansion fulgurante touchant divers secteurs et a un grand impact, particulièrement sur les métiers de l'audit et de la comptabilité", avant de préciser: "nous avons regroupé, aujourd'hui, des experts et des enseignants universitaires, ainsi que des gestionnaires d'entreprises et des commissaires aux comptes, pour examiner les effets de l'IA sur ces métiers à l'avenir". Il a, d'autre part, fait savoir qu' "il est nécessaire d'examiner avec ces intervenants l'avenir des métiers de l'audit et de la comptabilité, à la lumière de l'utilisation de la technologie et de l'intelligence artificielle, qui joue actuellement le rôle du comptable et de l'auditeur", ajoutant qu'il "est également important de s'adapter avec ces nouvelles mutations". De son côté, le directeur du Laboratoire "Tendances et nouveaux défis de la politique de développement en Algérie", Belahcen El-Houari, a mis en exergue l'importance et la portée de cette rencontre, au vu "des applications de l'IA dans les métiers de l'audit et de la comptabilité et les défis que les entreprises et les institutions algériennes devront relever, afin de se mettre en phase avec ces changements". Abondant dans le même sens, le Doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion, Farouk Tcham a indiqué qu' "il faut connaitre les applications de l'IA dans les divers domaines et secteurs économiques et de procéder à l'échange des expériences, afin d'assurer une transition réussie vers l'étape future", faisant observer que les métiers de l'audit et de la comptabilité font face à de grands défis induits par la révolution numérique ayant touché tous les systèmes de la comptabilité et de la finance". Les effets de cette révolution englobent, a expliqué M. Tcham, éla transition numérique, ainsi que l'utilisation et l'analyse des données (Big Data), la cyber- sécurité, d'où les problèmes inhérents à la formation des professionnels de ces métiers et leur corporation" ", ajoutant que ces "transformations impliquent des effets certains sur leurs méthodes de travail, ainsi que sur les instruments et les techniques qu'ils utilisent et les aptitudes et compétences dont ils ont besoin pour être des acteurs efficaces et aptes à accomplir convenablement leurs mission dans ce nouvel environnement". De son côté, le Recteur de l'Université d'Oran 2, Professeur Ahmed Chaalal, a mis l'accent sur l'importance de la numérisation dans les différents domaines, "afin d'assurer l'exploitation des aspects et des contenus positifs de l'IA , à l'image du gain du temps et la prise de décisions justes avec la vitesse voulue, notamment par les managers des entités économiques que l'IA peut assister et aider à prendre les décisions idoines leur permettant d'accroitre la productivité". Le programme de la rencontre est marqué par la présentation d e plusieurs communications, dont "la révolution du numérique et la comptabilité", "l'audit et l'IA" et "l'effet de l'IA dans l'identification des cas de fraude".