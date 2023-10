La sécurité alimentaire et l'économie de la connaissance sont le thème d’un colloque national, qui se tiendra, dimanche prochain à l'Université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed", a-t-on appris, mercredi, des organisateurs. Cette rencontre, organisée par la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et de Gestion, avec la coopération des "laboratoires de recherche en ingénierie du développement durable" et "responsabilité et inclusion sociale", entre dans le cadre du projet de recherche de formation sur l'entrepreneuriat innovant dans le secteur de l'industrie alimentaire, a déclaré la responsable de cet événement académique, Kheira Arbaoui. Au cours de ce colloque, qui verra la participation de 15 professeurs et chercheurs, la problématique de la sécurité alimentaire et les mécanismes de l'économie de la connaissance seront mis en relief sous l'angle de la rationalisation, de la rationalité et de la durabilité. La rencontre constituera aussi une opportunité pour les participants, où les points de vue se rencontrent, les visions s'échangent et les connaissances et expérience s sont partagées, selon la même source. Dans cette optique, le débat s'articulera autour de six axes principaux : "la sécurité alimentaire et l’enjeu de la souveraineté alimentaire", "la sécurité énergétique et l’enjeu de la sécurité alimentaire", "le climat agricole et l’enjeu d’adaptation agricole", "l’agriculture intelligente et l’enjeu de la sécurité alimentaire", "l’approche de l’économie de la connaissance et durabilité de la sécurité alimentaire", selon le communiqué des organisateurs sur cette rencontre. Des partenaires socio-économiques seront associés dans le comité scientifique et d’organisation de cette rencontre, dont le bureau d’études des énergies renouvelables, la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), la bourse de sous-traitance, la Fédération algérienne des consommateurs, entre autres, afin de concrétiser la démarche du ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique visant à renforcer la relation de l’université avec son environnement social et économique.