La clinique spécialisée en chirurgie orthopédique et en rééducation fonctionnelle des victimes d’accidents de travail, sise à Misserghine (Oran), relevant de la tutelle de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), a reçu, mardi, une délégation du groupe hospitalier italien " San Donato", en vue d’explorer et d’identifier les moyens de coopération dans le domaine médicale, de la chirurgie et de la formation.