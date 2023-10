Une course de jet-ski de vitesse et des démonstrations acrobatiques de sport nautique aura lieu, vendredi prochain, au large de la plage les Sablettes de Mostaganem, a-t-on appris, mercredi, des organisateurs. Cette manifestation sportive, organisée par l’association "Extrême sport" de Mostaganem, verra la participation d’une trentaine de pilotes passionnés des sports nautiques issus de neuf wilayas du pays, dont trois Algériens résidant à l'étranger. Lors de cette course de vitesse et de démonstrations acrobatiques, longue de 25 kilomètres, les concurrents s'affrontent sur un parcours tracé à travers des bouées, présentant un show unique en son genre en Algérie, sur le plan d’eau au large de la plage les Sablettes. Une discipline visuelle et spectaculaire, dans laquelle les pilotes peuvent atteindre les 100 km/h à pleine vitesse, les vagues devenant un tremplin naturel où toutes les acrobaties sont permises pour les pilotes, qui partagent le même esprit, celui du free-ride avec le sentiment de voler sur l'eau.