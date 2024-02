Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche, a affirmé, jeudi à Ouargla, que les nouvelles structures hôtelières contribuent à la promotion du produit touristique de la région.

"Les nouvelles installations hôtelières, retenues pour la région, contribuent à la promotion du produit touristique, matériel, immatériel, religieux et thermal, et le tourisme des affaires, eu égard à l’intense activité économique que connait cette région", a souligné Didouche, en marge de sa visite de travail dans la wilaya.

Il a indiqué, à ce propos, que "le ministère du Tourisme œuvre à encourager l’investissement touristique, en application de la stratégie de l’Etat tendant à promouvoir la destination touristique algérienne et développer le secteur à travers les différentes régions du pays". Le ministre a, lors de sa tournée, procédé à l‘inauguration à Ouargla de deux nouvelles structures hôtelières privées, la première "Aziz-Royal", cataloguée quatre étoiles, localisée à proximité de la RN-49 reliant Ouargla et Ghardaïa et la seconde appelée "Lynatel-Place"’.

La première structure hôtelière dispose de 40 chambres et 12 suites d’une capacité d’hébergement de 107 lits, et la seconde, dune capacité de 210 lits structurés en 94 chambres et 10 suites, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

La délégation ministérielle a, également, inspecté le chantier d’un autre hôtel de 44 chambres et 10 suites, totalisant 138 lits, dont la réception est prévue pour le troisième trimestre de l’année prochaine.

Se rendant dans la région d’El-Bakrat, commune d’Ain El-Beida, M. Didouche a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d’une structure hôtelière privée, dont la durée des travaux de réalisation est fixéé pour 24 mois.

Il a, par la suite, inspecté une annexe de l’Institut national de l’hôtellerie et de tourisme ouverte au niveau de l’institut de la formation processionnelle "Chahid Allaoui", avant de visiter la maison de l’artisanat.

La wilaya d’Ouargla dispose, en termes d’installations hôtelières, de 28 hôtels d’une capacité d’accueil globale de 1.564 lits et de 62 agences touristiques.