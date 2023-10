Une caravane de sensibilisation aux dangers que représente le scarabée rhinocéros (Oryctes nasicornis) sur la richesse phoenicicole a été lancée, dimanche, dans la wilaya d’Ouled Djellal, à l’initiative de l’Institut national de la protection des végétaux (INPV). Le chef du service de lutte contre les ravageurs agricoles à la station régionale de l’INPV de Biskra, Nasreddine Maâtallah, a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que cette caravane, lancée à l’occasion de la Journée nationale de vulgarisation agricole (le 1er octobre de chaque année) fera une première halte dans la commune de Doucen pour sensibiliser les arboriculteurs aux dangers de ce ravageur qui peut causer d’importants dégâts aux palmiers. Ajoutant que la caravane sillonnera également, dans les prochains jours, les wilayas de Biskra, d’El Meghaïr et d’El Oued, Maâtallah a souligné qu’une présence de ce ravageur a récemment été enregistrée dans la zone de Negrine, dans la wilaya de Tébessa, ce qui a déclenché la "sonnette d’alarme" et conduit les responsables c oncernés à prendre des mesures pour préserver les palmeraies. Le scarabée rhinocéros, qui se déplace très rapidement tout au long de sa vie, infecte les pousses de palmier, cause le jaunissement des feuilles et aboutit au pourrissement de la couronne (ensemble des feuilles au sommet du tronc), ce qui peut conduire, à terme, à la mort du palmier. Mâatallah a précisé que l’objectif de la caravane est de sensibiliser les phoeniciculteurs aux dangers de ce ravageur et de les informer des moyens de le prévenir ou de l’éliminer. Le coup d’envoi de cette caravane de sensibilisation a été donné par le wali d’Ouled Djellal, M. Aïssa Aziz Bouras.