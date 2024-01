Près de 20.000 bébés sont nés pendant l'agression sioniste en cours à Ghaza, tandis que 135.000 enfants de moins de 2 ans dans l'enclave palestinienne courent un "risque grave" de malnutrition, a déclaré vendredi l'UNICEF. Notant que le nombre équivaut à un bébé né toutes les 10 minutes environ depuis le 7 octobre, date du début de l'agression sioniste, Tess Ingram, porte-parole de l'UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance), a déclaré lors d'un point de presse à Genève que "la situation des femmes enceintes et des nouveau-nés dans la bande de Ghaza est au-delà de tout entendement., et cela exige des actions intensifiées et immédiates". "La santé infantile et maternelle s'est aggravée à mesure que le système de santé en général s'effondre", a souligné Ingram, ajoutant que "les mères sont confrontées à des défis inimaginables pour accéder à des soins médicaux, à une nutrition et à une protection adéquats avant, pendant et après la naissance". Elle a souligné que le traumatisme de la guerre a également un impact direct sur les nouveau-nés, entraînant des taux plus élevés de dén utrition, des problèmes de développement et d'autres complications de santé. Les mères enceintes et allaitantes et leurs bébés vivent dans "des conditions inhumaines, (dans) des abris de fortune (avec) une mauvaise alimentation et une eau insalubre. Cela expose environ 135 000 enfants de moins de deux ans à un risque grave de malnutrition", a-t-elle averti. L'armée sioniste mène une agression destructrice contre Ghaza depuis le 7 octobre de l'année dernière, faisant 24.620 morts et 61.830 blessés – pour la plupart des enfants et des femmes – et provoquant le déplacement de plus de 85% de la population de la bande, selon les autorités palestiniennes et l'ONU.