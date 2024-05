La Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) a lancé une consultation destinée aux acteurs du secteur financier pour enrichir un projet de texte organisant et encadrant la constitution des Organismes de placement collectif en capital (OPC), a-t-elle annoncé, jeudi, dans un communiqué.

Ces véhicules d'investissement, regroupant les fonds communs de placement à risque (FCPR) et les sociétés d'investissement à capital risque (SICAR), constituent des moyens alternatifs de financement pour les PME, les startups et l'économie nationale dans son ensemble, explique la même source.

La consultation réunit l'ensemble des acteurs de la place financière d'Alger, dont les banques, les intermédiaires en opérations de Bourse, l'Union algérienne des assurances, les sociétés de capital-risque, la Société de gestion de la Bourse des valeurs (SGBV) et le dépositaire central des titres.

Une première séance de travail s'est tenue au siège de la Cosob hier, mercredi, dans le cadre de cette consultation dont l'objectif principal est de recueillir les avis, les suggestions et les contributions des parties prenantes afin d'enrichir le projet de règlement et de garantir qu'il soit efficace, transparent et conforme aux meilleures pratiques internationales en la matière.

Selon la Cosob, ce type de véhicules d'investissement permet de "mobiliser l'épargne publique et la transformer en investissements réels, de diversifier les sources de financement, de stimuler la croissance économique et de répondre ainsi aux objectifs tracés par les pouvoirs publics en matière de développement économique".