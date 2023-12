Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) ont saisi plus de 59.000 comprimés psychotropes et arrêté 3 suspects dans la wilaya d'El Oued, indique dimanche un communiqué des services de la GN. Les éléments du groupement régional de la GN d'El Bayadha (El Oued), ont procédé à la saisie d'une quantité importante de drogues qui était cachée dans un appartement, précise la même source. L'opération intervient après exploitation d'informations ayant permis la localisation et la perquisition de l'appartement où une importante quantité de stupéfiants (59.400 comprimés psychotropes) a été découverte et saisie", ajoute le communiqué. L'opération a également permis "la récupération de véhicules touristiques et l'arrestation de 3 suspects dont une femme, qui seront présentés devant la justice dés parachèvement des formalités légales", conclut le communiqué.