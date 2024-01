L'Autorité palestinienne des affaires des prisonniers et ex-prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens ont précisé dans un communiqué conjoint que "Le nombre total d'arrestations après le 7 octobre s'est élevé à 6.370, incluant ceux qui ont été maintenus en détention par l'occupation et ceux qui ont été libérés par la suite".

"Depuis dimanche soir, jusqu'à lundi matin, les forces de l'occupation ont lancé une campagne d'arrestations massives visant au moins 40 citoyens de Cisjordanie", ajoute le communiqué.

Les arrestations ont eu lieu dans les gouvernorats de Jénine, El Khaki, alors que le reste des arrestations s'est réparti dans différents gouvernorats, précise la même source.

Depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza le 7 octobre, l’armée de l'occupation a intensifié ses attaques militaires en Cisjordanie et augmenté le rythme des incursions et des raids dans les villes et les camps.