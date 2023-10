Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la brigade mobile de la Police judiciaire de Gué de Constantine relevant de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, ont arrêté un (1) suspect pour détention et trafic de psychotropes, indique dimanche un communiqué des mêmes services. "Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la brigade mobile de la Police judiciaire de Gué de Constantine relevant de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, ont arrêté un (1) suspect impliqué dans une affaire de détention, stockage et trafic de psychotropes et de détention d'arme blanche prohibée", précise le communiqué. "L'affaire intervient suite à une information parvenue aux éléments de la brigade faisant état d'un (1) individu suspecté dans une affaire de trafic de différents types de psychotropes dans un quartier de Aïn Naâdja", ajoute la même source. "Sous le contrôle permanent du parquet territorialement compétent, les éléments de la brigade ont arrêté le suspect devant son domicile en flagrant délit", selon le communiqué, qui précise que "la perquisition du domicile du suspect s'est soldée par la saisie de 1.706 comprimés psychotropes, d'une (1) arme blanche prohibée et d'une somme d'argent estimée à 1.527.000 DA". Le mis en cause a été déféré au parquet territorialement compétent, conclut la source.