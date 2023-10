Le Front Polisario a réaffirmé que l'unique solution au conflit au Sahara Occidental "réside dans le strict respect de son cadre juridique clair en tant que question de décolonisation". Dans le communiqué ayant sanctionné, lundi, les travaux de son Bureau permanent, consacrés notamment à l'examen des derniers développements de la question sahraouie, tenus sous la présidence de son secrétaire général et président sahraoui, M. Brahim Ghali, le Front Polisario a souligné que l'unique solution au conflit "réside dans le strict respect de son cadre juridique clair en tant que question de décolonisation, dont le règlement passe par l'accès du peuple sahraoui à son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance". Dans ce contexte, le Bureau permanent du secrétariat national a réitéré sa condamnation de la répression, du blocus, du pillage des ressources naturelles et de la spoliation des terres et des biens auxquels se livre l'Etat d'occupation marocain, lesquels ont "redoublé d'intensité depuis la vio lation par le Maroc de l'accord de cessez-le-feu, le 13 novembre 2020".