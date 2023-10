Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a mis l'accent, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, sur la nécessité d'assurer une meilleure qualité du débit et du raccordement à Internet, l'objectif étant d'améliorer le niveau des prestations dans les secteurs vitaux.Après avoir écouté un exposé sur l'amélioration du raccordement à Internet, le Président de la République a donné des orientations au Gouvernement à l'effet de "poursuivre le travail pour assurer une meilleure qualité du débit et du raccordement à Internet, l'objectif étant d'améliorer le niveau des prestations dans les secteurs vitaux, tels que l'Enseignement supérieur, l'Education, les Finances, les Banques et d'autres domaines économiques", précise un communiqué du Conseil des ministres.Le Président Tebboune a souligné l'importance de "garantir une protection optimale du réseau Internet, en tenant compte de la cyber-sécurité et en engageant désormais une réflexion sérieuse en matière d'exploitation des techniques satellitaires pour fournir le service Internet", chargeant le ministre du secteur d'élaborer un plan d'action global sur cette opération.