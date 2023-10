Donald Trump a attaqué ses rivaux à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, particulièrement le gouverneur de Floride Ron DeSantis, devant un public acquis à sa cause vendredi à Anaheim lors de la convention du Parti républicain de Californie. "C'est moi qui ai repeint la Floride en rouge (couleur des républicains), pas lui (De Santis)", a dit l'ancien président. Rappelant le soutien qu'il lui avait apporté en 2018 dans sa campagne pour le poste de gouverneur de Floride, Trump a assuré: "Sans moi, il était mort". Selon une récente enquête de NBC News, Donald Trump jouit d'une avance écrasante pour les primaires républicaines: 59% des intentions de vote contre 16% pour DeSantis, son concurrent le plus proche. Ses concurrents, dont DeSantis et son ex-vice président Mike Pence, L'ancien président a également parlé d'immigration, affirmant vouloir "la fermeture de la frontière" avec le Mexique et "le lancement de la plus grande opération d'expulsion de l'histoire du pays".