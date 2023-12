Un ancien sénateur haïtien a été condamné mardi à Miami par un tribunal fédéral américain à la réclusion criminelle à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat en 2021 du président d'Haïti Jovenel Moïse. Vêtu d'une combinaison marron de détenu, Joseph Joel John, 52 ans, s'est adressé avant l'annonce du verdict à la cour, disant ne pas avoir voulu tuer le président mais au contraire le traduire devant la justice pour sa mauvaise gestion du pays. Quand les autres commanditaires ont pris la décision de l'assassiner, il n'aurait alors pas pu reculer par peur d'être tué, a-t-il assuré. "Magistrat, ayez pitié de moi", a-t-il imploré le juge en français, adressant ses excuses aux proches du président et aux Haïtiens pour "ce crime odieux qui ne devrait pas avoir eu lieu". L'ancien sénateur avait admis plus tôt avoir notamment fourni des véhicules et rencontré à plusieurs reprises les autres conspirateurs, en Haïti et en Floride, selon l'accord de plaider coupable qu'il a signé en octobre avec le parquet. Il est la troisième personne à être condamnée aux Etats-Unis dans cette affaire, pour laquelle 11 individus ont été arrêtés et inculpés par la justice américaine.