Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a présidé, mardi à Alger, une réunion consacré à l'examen des dispositions pratiques, à même de réguler le marché des produits agroalimentaires de large consommation, indique un communiqué du ministère.Lors de la rencontre tenue au siège du ministère, en présence de cadres du secteur, de cadres du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, ainsi que de représentants des différents établissements et offices relevant du ministère de l'Agriculture, un exposé exhaustif a été présenté sur la disponibilité des produits agroalimentaires de large consommation sur le marché national.