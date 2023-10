LG Electronics Algérie annonce le lancement de ses promotions exceptionnelles, offrant des prix imbattables sur une gamme de produits haut de gamme. Désormais, les consommateurs algériens ont l'opportunité de s'équiper de matériel de pointe et de profiter pleinement des technologies avancées. Tout en investissant dans des produits dotés des dernières innovations, cette gamme garantit un confort optimal au quotidien et une tranquillité d'esprit à long terme.LG Algérie, soucieux du bien-être de ses utilisateurs, a lancé ces promotions exclusives durant la période allant du 30 septembre dernier jusqu’au 28 octobre 2023. Cette période limitée offre aux clients une occasion unique de bénéficier de réductions exceptionnelles sur une sélection de produits LG.Parmi les produits phares inclus dans cette promotion, les consommateurs pourront découvrir une gamme diversifiée d'appareils électroménagers derniers cris : téléviseurs 4K et UHD, barres de son, réfrigérateurs, lave-linges, climatiseurs, et lave-vaisselles. Les réductions proposées rendent ces produits haut de gamme, encore plus accessibles à un large public, permettant à chacun de profiter de la qualité et de l'innovation de LG. Les remises vont de -3% à -18% et permettront d’économiser entre 5000 Da à 50.000 Da sur un produit.

-Les remises des téléviseurs:

-LG OLED smart TV résolution 4K 65 pouces bénéficie d’une remise de 11 % et passe de 449.900,00 à 399.900,00 soit une économie de 50.000,00 Da.

–LG UHD Smart TV 65 pouces bénéficie d’une remise de 4 % et passe de 164.900,00 à 158.900,00, soit une économie de 6000,00 Da.

–LG NanoCell Smart TV Résolution 4K 50 pouces bénéficie d’une remise de 9 % et passe de 118.900,00 à 107.900,00, soit une économie de 11.000,00 Da.

-Les remises concernent aussi les enceintes Bluetooth :

– Barre de son 2.1 ch, 300 W, Bluetooth, HDMI ARC bénéficie d’une remise de 13 % et passe de 118.890,00 Da à 103.890,00 Da, soit une économie de 15.000,00 Da.

– LG XBOOM RP4 bénéficie d’une remise de 18 % et passe de 54.990,00 Da à 44.990,00 Da, soit une économie de 10.000 ,00 Da.

LG ALGERIE a étendu sa promotion sur sa gamme de réfrigérateurs, de lave-linges, le lave-vaisselles et de climatiseurs en plus des téléviseurs et barres de son.

-Le Réfrigérateur 2 portes LG 700 L noir nouveau 2023 bénéficie d’une remise de 5 % et passe de 229.900,00 à 216 .900,00, soit une économie de 13.000,00Da

-Le Réfrigérateur 2 portes LG 700 L inox avec distributeur bénéficie d’une remise de 5% et passe de 214.900,00 à 202.900,00, soit une économie de 12.000,00Da

-Le Réfrigérateur 2 portes | Compresseur linéaire Inverter | 469L | NatureFRESH™ | DoorCooling™ | LINEARCooling™ | SmartThinQ™ bénéficie d’une remise de 5% passe de 204.900,00 à 194.900,00, soit une économie de 10.000 ,00 Da.

-Réfrigérateurs InstaView Door-in-Door™ multi-portes | Compresseur Linéaire Inverter | 635 L | DoorCooling+ | Hygiene Fresh+™ | ThinQ bénéficie d’une remise de 4% et passe de 389.900,00 à 374.900,00, soit une économie de 15.000 ,00 Da

-Réfrigérateurs multi-portes | InstaView Door-in-Door™ | 458L | Total No Frost | Compresseur Linéaire Inverter bénéficie d’une remise de 4 % et passe de 329.900,00 à 316.900,00, soit une économie de 13.000 ,00 Da

- Lave-linge 10.5KG | 6 Motion Direct Drive™ | Moteur Direct Drive™ garantie 10 ans | AIDD™ | technologie Steam+™ | TurboWash™ bénéficie d’une remise de 5% et passe de 102.900,00 à 97.900,00, soit une économie de 5000 ,00 Da

-Lave-linge 10.5 KG | 6 Motion Direct Drive™ | Moteur Direct Drive™ garantie 10 ans | AIDD™ | technologie SpaSteam bénéficie d’une remise de 6% et passe de 83.900,00 à 78.900,00, soit une économie de 5000 ,00 Da

-Lave-linge 10.5 KG | 6 Motion Direct Drive™ | Moteur Direct Drive™ garantie 10 ans | AIDD™ | technologie SpaSteam , bénéficie d’une remise de 5% et passe de 88.900,00 à 83.900,00, soit une économie de 5000 ,00 Da

-Lave-linge 10.5KG | 6 Motion Direct Drive™ | Moteur Direct Drive™ garantie 10 ans | AIDD™ | technologie SpaSteam bénéficie d’une remise de 5% et passe de 94.900,00 à 89.900,00, soit une économie de 5000 ,00 Da

-Lave-vaisselle LG QuadWash™ Steam | EasyRack™ | SmartThinQ™ Moteur Inverter Direct Drive™, TrueSteam™, Quad Wash™, EasyRack™ Plus, Performance supérieure et confort d'utilisation

SmartThinQ™ bénéficie d’une remise de 5 % et passe de 174.900,00 à 164.900,00, soit une économie de 10.000,00 Da

-Lave-vaisselle LG QuadWash™| EasyRack™ | SmartThinQ™ Moteur Inverter Direct Drive™, QuadWash™, Bras de lavage multidirectionnel, EasyRack™ Plus,Moteur inverter DirectDrive,SmartThinQ™ (Compatible Wi-Fi) bénéficie d’une remise de 6 % et passe de 149.900,00 à 139.900,00, soit une économie de 10.000,00 Da

-Lave-vaisselle LG QuadWash™ Steam | EasyRack™ | SmartThinQ™ TrueSteam™, QuadWash™,EasyRack Plus,Moteur Inverter Direct Drive ,Connectivité LG ThinQ bénéficie d’une remise de 6 % et passe de 164.900,00 à 154.900,00 soit une économie de 10.000,00 Da

Pour finir, les remises s’appliquent également sur les climatiseurs qui savent souffler aussi bien le chaud et le froid :

– Dual Inverter Compressor™ 12K BTU | Économie d’énergie | Refroidissement rapide | Plasmaster Ionizer | Safe Plus Pre-Filter™ bénéficie d’une remise de 4 % et passe de 129.900,00 à 124.900,00, soit une économie de 5000,00 Da

– Dual Inverter Compressor™ 18K BTU | Économie d’énergie | Refroidissement rapide | Plasmaster Ionizer | Safe Plus Pre-Filter™ bénéficie d’une remise de 3 % et passe de 175.900,00 à 170.900,00, soit une économie de 5000,00 Da

– Dual Inverter Compressor™ 12K BTU | Économie d’énergie | Refroidissement rapide |Nettoyage automatique | Silencieux bénéficie d’une remise de 4 % et passe de 99.900,00 à 95.900,00, soit une économie de 4000,00 Da

– Dual Inverter Compressor™ 18K BTU | Économie d’énergie | Refroidissement rapide |Nettoyage automatique | Silencieux bénéficie d’une remise de 3 % et passe de 152.900,00 à 148.900,00 soit une économie de 4000,00 Da.