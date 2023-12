Dix-sept courtiers de réassurance étrangers ont été autorisés à exercer sur le marché algérien, en vertu d'un arrêté du ministère des Finances publié sur le Journal officiel (JO) n 81.

Cet arrêté ministériel, signé le 14 septembre dernier par le ministre des Finances, Laziz Faid, porte approbation de l'autorisation d'exercice sur le marché algérien des assurances, délivrée par la Commission de supervision des assurances aux courtiers de réassurance étrangers, pour la participation dans des traités ou cessions de réassurance des sociétés d'assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de sociétés d'assurance étrangères agréées en Algérie.

Il s'agit de Guy Carpenter & Compagnie Limited, Willis Limited, Miller Insurance Services LLP, J.B. Boda Reinsurance Brokers Private Limited, Chedid Europe Reinsurance Brokers Limited, Groupe Med Reinsurance Brokers Limited et Afro-Asian Insurance Services LTD, précise la même source.

Les courtiers étrangers Lockton (Mena) Limited, Atlas Reinsurance Consultants (ARC) S.A, Nasco Karaoglan France SA, Aon UK Limited, United Insurance Brokers Limited (UIB), Al Wasl Insurance Brokers Limited, Cabinet d'Assurance et de Réassurance Labidi & CIE, Apex Insurance & Reinsurance Brokers and Consultancy, Marsh Limited et Tysers Insurance Brokers Limited, ont également été autorisés à exercer en Algérie, est-il ajouté dans l'arrêté.