L'entreprise publique "JUMAGRO", fruit d'un partenariat entre le groupe "AGRODIV" et le holding public "MADAR", spécialisée dans la transformation des fruits et légumes et de l'huile d'olive vierge à Taher (Jijel), a lancé mercredi des essais de production d'huile d'olive vierge, dans le cadre de la relance des entreprises à l'arrêt, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique."Dans le cadre de la relance des entreprises à l'arrêt, et après la visite effectuée par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, dans la wilaya de Jijel et ses instructions à l'effet de relancer l'activité des entreprises à l'arrêt, l'entreprise publique JUMAGRO, spécialisée dans la transformation des fruits et légumes et de l'huile d'olive vierge, a lancé, mercredi à Taher (Jijel), des essais de production d'huile d'olive vierge d'une capacité de 500 bouteilles/heure, en présence de techniciens italiens de la société CLEMENTE SRL", lit-on dans le communiqué qui a rappelé que JUMAGRO, modèle de partenariat public-public, était à l'arrêt depuis 2016.La relance de cette entreprise, ajoute la même source, s'inscrit en droite ligne avec la stratégie de relance de l'activité des unités à l'arrêt que M. Aoun qualifie de "priorité pour le secteur à même de contribuer à la création d'emplois et à la réalisation de l'autosuffisance".