La transplantation rénale sera relancée, les 14 et 15 octobre à l’Etablissement hospitalier universitaire (EHU) "1er novembre 1954" d’Oran, a indiqué à l’APS le directeur de l'EHU d'Oran, Rabah Bar. "La transplantation rénale, à l’arrêt dans l'EHU d'Oran depuis des années, sera ainsi relancée les 14 et 15 octobre en cours", a fait savoir M. Bar, ajoutant qu’une vingtaine de patients (10 donneurs et 10 receveurs) seront opérés, avant la fin de l’année 2023. La transplantation se fera de donneurs vivants, a t-il précisé, soulignant que les premiers patients (donneurs et receveurs), ayant effectué tous les examens et les analyses nécessaires, sont prêts à subir les interventions. La relance de la greffe rénale est le début d’un projet, qui consiste à lancer différentes sortes de greffes, comme la greffe rénale à partir de cadavres et la greffe hépatique, a assuré M. Bar, ajoutant que la transplantation pulmonaire figure également parmi les projets de son établissement. "Nous avons signé, il y a quelques mois, une convention avec un éminent chirurgien vasculaire, le Pr Mohamed Reda Souilamas, pour former une équ ipe à l’EHU, qui maîtrise les différentes techniques nécessaires pour réussir la transplantation pulmonaire", a expliqué Bar.