Le procureur de la République près le tribunal de Sougueur (Tiaret) s'est rendu sur les lieux de l'accident du renversement du bus de l'équipe du MC El Bayadh, dans la nuit de mercredi à jeudi, sur la route reliant les communes de Sougueur et Aïn Dzarit, afin de superviser les premières investigations, avant d'ordonner l'ouverture d'une enquête, indique jeudi un communiqué de la cour de Tiaret.

"En application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Sougueur informe l'opinion publique qu'un accident de la route mortel s'est produit le 20 décembre 2023 à 21h00 sur la route reliant les communes de Sougueur et Aïn Dzarit. Il s'agit du renversement du bus du club du MC El Bayadh dans un virage dangereux où le chauffeur n'a pas ralenti", précise le communiqué.

L'accident a "entraîné la mort sur place de l'entraîneur adjoint (M. Kh.) et du gardien de but (B. Z.) et fait 12 blessés", indique la source, ajoutant que "le procureur de la République s'est immédiatement rendu sur les lieux pour superviser les premières investigations, avant d'ordonner l'ouverture d'une enquête".