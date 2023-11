Le ministère de la Santé a organisé une journée consacrée à l'adoption de la stratégie nationale de numérisation visant à intégrer les technologies de l'information et de la communication (TIC), à même de réaliser les objectifs des politiques sur la santé de la population, indique mercredi un communiqué du ministère.Ce projet, précise le ministère, a été adopté par "le groupe de travail chargé de la stratégie nationale de santé numérique et les instances concernées, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à intégrer les technologies de l'information et de la communication (TIC), à même de réaliser les objectifs des politiques sur la santé de la population et les objectifs de développement socioéconomique"."Depuis l'année 2021, plusieurs étapes ont été franchies lors des ateliers de concertation et d'adoption, notamment l'élaboration du cadre juridique, l'association des parties prenantes à l'atelier de concertation, l'adoption des enquêtes relatives au contexte stratégique de santé numérique en Algérie et le développement de la stratégie nationale de santé numérique", ajoute la même source.Cette stratégie consiste notamment à "faciliter l'accès au service de santé avec une prise en charge rapide du patient".Lors de cette rencontre, "les mesures et activités décidées en vue de développer la stratégie nationale de santé numérique ont été examinées", outre "la révision et l'évaluation financière globale du plan d'action 2023-2027", conclut le communiqué.