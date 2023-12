La marine sénégalaise a saisi 690 kg de cocaïne qui étaient convoyés à destination de l'Europe dans une embarcation ultra-rapide de type go-fast et arrêté les cinq Espagnols à son bord, a annoncé l'armée dans un communiqué dimanche. Un patrouilleur de haute mer a intercepté vendredi le bateau à 220 km au large des côtes sénégalaises. Le patrouilleur a dû effectuer des avertissements verbaux et des tirs de semonce pour stopper l'embarcation qui avait largué sa cargaison avant l'intervention. 690 kg de cocaïne ont été repêchés, souligne le communiqué. Le 28 novembre et le 16 décembre, l'armée sénégalaise avait annoncé des saisies en mer de près de trois tonnes de cocaïne à chaque fois. Plus de 800 kg de cocaïne avaient aussi été saisis en janvier sur un navire au large de Dakar par la marine sénégalaise. Longtemps considérée comme une simple zone de transit pour les drogues produites en Amérique latine en direction de l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et du Centre est aussi devenue une région de forte consommation, selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).