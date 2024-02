Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, a condamné, mercredi devant la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, les campagnes de déplacement forcé menées par les autorités d'occupation marocaines contre les Sahraouis dans les régions occupées de la République sahraouie.

Intervenant lors du débat sur le rapport de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, M. Sidati a déclaré que "l'occupation marocaine continue de violer gravement les droits de l'homme dans les régions occupées du Sahara occidental", condamnant les campagnes menées par les autorités d'occupation ces derniers jours contre un certain nombre de Sahraouis dont les terres ont été confisquées et les biens incendiés, a rapporté l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Le ministre sahraoui a appelé la Commission africaine des droits de l'homme à "suivre de près cette situation grave qui exige une surveillance étroite de la part de la Commission africaine, tout comme de toutes les organisations et institutions internationales des droits de l'homme".

Après avoir évoqué dans son allocution la situation globale des droits de l'homme au Sahara occidental, M. Sidati a appelé la Commission africaine des droits de l'homme à visiter la région et enquêter sur cette violation continue des droits des citoyens sahraouis dans les régions occupées de la République sahraouie.

Une importante délégation sahraouie participe aux travaux de la 44e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, accompagné de l'ambassadeur chargé de l'Afrique, Mohamed Yaslem Beissat, et du représentant permanent de la République sahraouie auprès de l'Union africaine, Lemen Aba Ali, ainsi que du personnel de la mission permanente.

La 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se tient dans le cadre des préparatifs de la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation continentale, prévue samedi et dimanche à Addis-Abeba (Ethiopie).