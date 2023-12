L'Observatoire national de la société civile (ONSC) a signé, samedi à Alger, une convention de partenariat avec le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) en vue d'accompagner la politique de transition numérique.

La convention a été signée par le président de l'ONSC, Nourredine Benbraham, et le président du CSJ, Mustapha Hidaoui, en marge des travaux du Forum national de la société civile "Dialogue, citoyenneté et développement", organisé au Palais des Nations (Club des Pins).

L'ONSC a signé également une autre convention avec le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) sur la responsabilité sociale des entreprises économiques.Pour rappel, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait appelé dans son allocution à l'ouverture de ce Forum, lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, à "développer les cadres de coopération entre l'Observatoire national de la société civile et les autres organes consultatifs et organisations de la société civile, en vue de passer à une nouvelle étape d'action coordonnée et intégrée".