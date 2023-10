Plusieurs maisons d'édition algériennes ont annoncé de nouvelles publications dans divers domaines tels que la littérature, la critique, l'histoire et l'art, qui seront présentées au 26e Salon international du livre d'Alger (SILA 2023) ouvert jeudi au public.

En effet, l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) participe au rendez-vous livresque avec neuf nouveaux titres publiés dans le cadre du Prix du Président de la République pour les jeunes créateurs, Ali Maâchi, et sept autres titres publiés dans le cadre du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, dont les ouvrages en langue arabe "Les cheikhs de la wilaya d’Ain Defla" et "L'histoire de l'érudit Mohammed Charef".

L'Agence nationale de communication, d'édition et de publicité (ANEP) marque sa présence avec quatre nouveaux titres, notamment dans la littérature et l'histoire, dont le roman "Une vie en berne" de Djamel Mati, le recueil de poésie "Telle une chair tatouée" d'Alima Abdhat, ou encore "La bataille politico-diplomatique pour l'indépendance de l'Algérie" de Mohand-Tahar Zeggagh.

Les Editions "Barzakh" proposent au public du SILA 2023 neuf nouvelles publications, presque toutes littéraires, dont le roman intitulé "De glace et de feu" de Suzanne El Kenz, le récit "Taxi" d'Aymen Lihem, outre la traduction en français du recueil de nouvelles "Des choses qui arrivent" de Salah Badis.

Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) propose, lui, cinq nouveaux titres scientifiques en langue arabe, dont "Les familles algériennes en France et leurs langues" et "La communauté des oasis et les orientations modernes de l'agriculture dans les pays maghrébins".

La maison "Khayal éditions" participe à ce rendez-vous avec des publications littéraires, comme le roman "Le voyage d'El Maghili" de Aouatif Slimani et le recueil de poèmes "Géographie du plaisir" de Dalila Dib, mais aussi des ouvrages critiques et historiques, telles que "Massif, événements et faits de mémoire", et "Poésie haïku, recherche dans les origines japonaises et la spécificité arabe".maison d'édition "Casbah Editions" est également présente avec plusieurs titres à l'instar de "F. Scott Fitzgerald et ses contemporains face à Hollywood" du critique de cinéma, Ahmed Bedjaoui et "Afrique du Sud, Histoire et Littérature" de Benaouda Lebdai et "Nouvelles de l'infra-monde" de Mohamed El Keurti.

"Chihab Editions" a aussi été au rendez-vous avec de nombreuses publications dont "Ibn Khaldun, Nouvelles du Maghreb au XIV siècle" de Mohamed Saouli et "L'Algérie dans le cinéma de Merzak Allouache" de Nabila Boudraa.

C'était l'occasion pour "Hibr Editions" de proposer de nouveaux titres comme "Introduction à l'histoire des langues en Algérie" d'Ibtissem Chachou, mais aussi pour "Editions Dalimen" de présenter des ouvrages en langue française dont "Et si mon père avait une âme d'enfant" de Fateh Boumehdi et la traduction française de "El Dharwa" de Rabia Djelti.

Les amateurs des romans internationaux traduits vers l'arabe trouveront leur bonheur chez la maison d'édition "Dammah Publishing" avec les deux romans "Memory of departure" et "After lives" de Abdulrazak Gurnah, récipiendaire du prix Nobel de littérature en 2021, outre "Parnassus on wheels" de l'américain Christopher Morley et "La sangre de los libros" du portugais Santiago Posteguillo.

"Dar Al Watan" a aussi été présente avec de nouveaux titres dédiés aux grands savants et personnalités algériennes comme Hamdane Ben Othman Khodja, Ibn Maryam Al-Tlemceni et la trilogie de l'écrivain sahraoui Hamdi Yahdih sur l'histoire du Sud algérien.