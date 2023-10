Un arrêté portant fermeture et pose de scellés dans les immeubles d’habitation menaçant ruine dans la vieille ville de Skikda a été pris par le wali de Skikda, Mme Houria Meddahi, ont indiqué samedi les services de la wilaya. L’arrêté stipule que les entrées et sorties des immeubles menaçant de s'effondrer, qui avaient été évacués mercredi et jeudi derniers de leurs occupants, relogés depuis par les services de la commune et de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), doivent être fermés et scellés. Le nombre d’immeubles évacués s’élève à 149 bâtiments, dont 79 appartiennent à l’OPGI et 70 autres à des particuliers qui les occupent ou les louent. Selon l’arrêté du wali, tout contrevenant aux dispositions y mentionnées s’expose à des poursuites judiciaires et aux sanctions légales prévues par la législation et le règlement en vigueur. Durant les journées de mercredi et jeudi derniers, il a été procédé au relogement, dans de bonnes conditions d’organisation, de 318 familles qui vivaient dans de vieilles habitations dans le vieux Skikda et ce, dans le cadre de la politique de l’Etat visant à éliminer les logements précaires.