Le 19e Sommet du Mouvement des non-alignés (MNA) se tiendra, vendredi à Kampala (Ouganda), dans un contexte international troublé, où le mouvement, dont les objectifs et principes fondateurs sont plus que jamais d'actualité, est appelé par l'Algérie à jouer un rôle central pour rééquilibrer les relations internationales.

Placé sous le thème "Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée", le 19e Sommet du Mouvement des non-alignés, auquel participe le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, en tant que représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se tient, cette année, sur fond de nouveaux enjeux mondiaux qui requièrent un nouvel élan et un rôle plus efficace de ce mouvement fondé sur le principe de l'égalité et du respect de la souveraineté de tous les pays.

Le président de la République avait souligné, à maintes occasions, la nécessité pour le Mouvement des non-alignés d'assumer sa responsabilité historique dans le contexte international actuel et de relever les défis posés, notamment la multiplication des foyers de tension et des conflits régionaux et internationaux, la course aux armements, l'aggravation de la crise climatique et les crises sanitaires liées à la prolifération des épidémies, qui menacent aujourd'hui la vie de millions d'êtres humains à travers le monde.

Aussi, le Président Tebboune a insisté sur la nécessité de revenir aux objectifs et principes fondateurs du MNA auxquels l'Algérie demeure attachée, appelant le mouvement à jouer un rôle central pour rééquilibrer les relations internationales.

L'Algérie a, d'ailleurs, réaffirmé, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, son engagement à imprimer un nouvel élan au rôle actif du Mouvement des non-alignés dans la conjoncture internationale actuelle et à œuvrer depuis son siège au Conseil de sécurité à la préservation des intérêts de ce mouvement et à la promotion de ses objectifs et initiatives.

Dans une allocution prononcée lors de la réunion ministérielle préparatoire du 19e Sommet du MNA, M. Attaf a formé le vœu de voir ce nouvel élan "promouvoir davantage les valeurs, principes et idéaux sur lesquels a été fondé le Mouvement des non-alignés" et "favoriser l'avènement d'un ordre international équilibré et juste, qui garantisse la sécurité, la stabilité et la prospérité pour tous, et qui mette fin à la longue marginalisation des pays en développement et réponde à leurs besoins et aspirations".

Il a également insisté sur l'importance du "renforcement des traditions de coopération, d'entraide et de solidarité et de l'engagement collectif à défendre les causes justes pour mettre fin à l'occupation, réaliser la décolonisation définitive et consacrer les droits des peuples opprimés à travers le monde".

M. Attaf a en outre dit que l'Algérie attendait du prochain sommet une position "forte et ferme" à l'égard de la cause palestinienne, "qui passe par une phase qu'on pourrait qualifier de plus dangereuse et de plus critique de son histoire".

"La cause palestinienne a besoin de davantage de soutien de la part du Mouvement des non-alignés qui, au regard de son poids moral, de son influence politique et de ses positions constantes et honorables en la matière, peut contribuer à accroître la pression diplomatique pour mettre un terme à la funeste machine israélienne dans la bande de Ghaza, demander des comptes aux responsables et accélérer l'établissement de l'Etat palestinien indépendant et souverain comme solution radicale et définitive au conflit dans son ensemble", a estimé le ministre des Affaires étrangères.

Concernant la décolonisation au Sahara occidental, M. Attaf a salué "la position constante et authentique du Mouvement des non-alignés en faveur du droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à , conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies".

M. Attaf a, par ailleurs, évoqué l'appel, par la délégation algérienne, à "l'activation des positions du Mouvement des non-alignés en faveur de la réforme de l'ONU et de la réhabilitation du multilatéralisme.

Le Mouvement des non-alignés regroupe 120 Etats membres, 18 observateurs et 10 organisations internationales. Il prône les dix principes de la déclaration de la Conférence de Bandung (1955).