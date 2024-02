Hachichi a inspecté, mardi à Azzaba (Skikda), un projet visant à doubler les capacités du nouveau terminal GPL Skikda-El Khroub, d'un diamètre de 10 pouces sur une distance de 105 km, précise le communiqué.

Ce projet vient répondre aux besoins de consommation croissants à l'est du pays. Il permettra ainsi de renforcer les capacités de transport du GPL (butane et propane) et d'assurer l'approvisionnement et la distribution à grande échelle à l'est du pays, selon la même source.

Cette visite d'inspection intervient dans le cadre des visites de terrain qui ont mené M. Hachichi, et la délégation de cadres dirigeants l'accompagnant, dans les wilayas d'El Tarf, Annaba et Skikda, pour s'enquérir des projets vitaux supervisés par des filiales relevant du groupe Sonatrach.

Dans la wilaya d'El Tarf, le Pdg a inspecté le projet de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer "Koudiet Eddraouche" dans la commune de Berrihane confié à Algeria Energy Company (AEC) et qui figure parmi les projets nationaux stratégiques au titre du programme complémentaire du plan d'urgence de l'année 2021, arrêté par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour la réalisation de cinq nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, confiée à Sonatrach.

La réalisation de cette station de dessalement, dont la capacité de production est de 300.000 m3/jour, est supervisée par les deux filiales du Groupe à savoir la Société algérienne de réalisation de projets industriels (SARPI) et l'Entreprise nationale de canalisations (ENAC).

En outre, le Pdg avait écouté un exposé technique sur le projet et s'est rendu sur le terrain pour s'enquérir de la cadence des travaux de réalisation du projet devant contribuer à l'approvisionnement en eau potable des populations de la région, ajoute le communiqué.

La délégation s'est rendue dans la wilaya d'Annaba où elle a visité le groupe ASMIDAL, l'une des filiales du groupe Sonatrach activant dans l’industrie des engrais et produits phytosanitaires et qui contribue au développement du secteur agricole du pays sachant qu'il a réalisé, selon la même source, "un bond en termes de production, grâce aux investissements importants réalisés au cours des trois dernières années, ce qui lui a permis de développer ses activités et de s'orienter vers l'exportation".

M. Hachichi a, en outre, inspecté le Groupe d'engrais phosphatés à Annaba relevant du groupe ASMIDAL, spécialisé dans la production et la commercialisation d'engrais ammoniacaux, phosphatés et azotés, où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux des unités du complexe, notamment la production de l'unité d'ammoniac relevant du complexe.

Dans le même sillage, le PDG a visité NAFTAL-Annaba, où il a écouté un exposé technique des projets de réalisation de structures socioculturelles au centre de la ville d'Annaba, dont un nouveau centre de formation qui comprend un pavillon pédagogique d'une capacité d'accueil de 120 stagiaires afin de répondre aux besoins en formation et développer les compétences spécialisées.

Le centre comprend également une salle de conférences d'une capacité d'accueil de 300 places, outre un pavillon pour l'hébergement avec 150 chambres.

La conception du projet de réalisation du centre de formation comprend également une école anti-incendie en tant qu'infrastructure pédagogique visant principalement à améliorer en permanence le niveau de performance des personnels de sécurité et de prévention en matière de lutte contre les incendies.

Cette école se veut "un acquis pédagogique qui s'appuie sur des expériences et des expertises de terrain, qui servira dans le cadre de la gestion des crises et des situations d'urgence, ajoute le communiqué.

Le Pdg et la délégation qui l'accompagne ont, par ailleurs, visité le Complexe sidérurgique d'El Hadjar (SIDER El Hadjar), et ont examiné avec les responsables de l'entreprise SIDER, qui fournit les canalisations à Sonatrach, des moyens de renforcer la coopération entre les deux parties.