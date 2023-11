Le groupe Sonatrach a procédé lundi au lancement officiel du programme "Règles de ma sécurité", supervisé par la Direction centrale Santé, Sécurité et Environnement du groupe et visant à améliorer la culture des travailleurs concernant la sécurité et la prévention des accidents de travail dans les différents sites opérationnels de la société, a indiqué un communiqué du groupe.

Le programme "règles de ma sécurité" est expliqué à travers des dépliants pédagogiques et de courts documentaires audio-visuels, abordant différents axes des règles de sécurité devant être pris en compte lors de l'exercice des missions, lit-on dans le communiqué.

Le programme s'inscrit dans le cade des efforts de Sonatrach, visant à consolider la culture de la prévention dans les infrastructures de la société et intervient en concrétisation des clauses de la déclaration générale de la politique hygiène, sécurité et environnement (HSE) de Sonatrach, reposant sur le principe de la gestion des risques et qui s'appuie sur la protection des trois valeurs principales, à savoir l'Homme, les outils de production, l'environnement et leur préservation, précise la même source.

Le programme a été lancé lors d'une rencontre de sensibilisation tenue au siège de la Direction générale de Sonatrach et ayant abordé le domaine HSE, et ce sous la supervision de M. Rachid Hachichi, Président-directeur général (P-dg) du groupe, en présence des directeurs et de cadres de l'entreprise.

Le programme "Règles de la sécurité" sera mis en œuvre, à travers une campagne de sensibilisation globale au niveau des structures de la société, dans le but d'améliorer l'efficience du système HSE, conclut le communiqué.