La revalorisation des primes octroyées aux athlètes d'élite aux besoins spécifiques, attendue depuis plusieurs années, a constitué en 2023 un fait marquant de l'histoire du handisport national et de ses sportifs qui ont de tout temps souhaité que leurs performances soient prises en considération sur le même pied d'égalité que celles de leurs compatriotes valides. La belle performance des athlètes aux derniers Jeux paralympiques de Tokyo où les Algériens ont eu le mérite de hisser haut, encore une fois, l'emblème national, n'est pas passée inaperçue chez les plus hautes autorités de l'Etat, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a décidé d'instaurer l'égalité dans les primes et indemnités accordées à tous les sportifs d'élite, et mettre un terme aux disparités qui existaient auparavant. Cette décision intervient suite à l'amendement du décret exécutif N 15-213 du 11 août 2015, définissant les modalités d'application des dispositions statutaires relatives au sportif d'élite et de haut niveau, notamment en ce qui concerne les primes accordées aux athlètes. Pour les acteurs du mouvement sportif, cette décision qui a été perçue comme une "avancée" par les athlètes paralympiens, dénote de tout l'intérêt porté par l'Etat à cette franche de la société et surtout le mérite et la considération qu'il accorde à leurs exploits dans les plus grandes compétitions. Conformément au nouveau texte de loi, définissant les modalités d'application des dispositions statutaires relatives au sportif d'élite et de haut niveau, notamment, en ce qui concerne les primes de résultat accordées à ces athlètes, les rémunérations seront de l'ordre de 3,5 millions de DA pour les athlètes ayant glané des médailles d'or, et de 1,8 million de DA pour les athlètes ayant pris l'argent, au moment où les médaillés de bronze auront droit à une prime de 1,2 million de DA. "C'est plus qu'une avancée qui récompense le rêve de nos athlètes. La décision du président de la République vient mettre un terme aux inégalités qui subsistaient encore dans ce chapitre. Cette mise à niveau des primes octroyées à tous les sportifs, qu'ils soient valides ou non, contribuerait à la reconnaissance des performances de ces athlètes qui, tout autant que les autres, honorent l'Algérie par leurs multiples victoires", a déclaré le président de la Fédération algérienne ha ndisport (FAH), Sid Ahmed Elasri. Cette volonté de l'Etat d'améliorer le quotidien des sportifs d'élite s'est aussi faite ressentir dans les instructions données pour "une prise en charge réelle et effective" des préoccupations sociales des personnes aux besoins spécifiques au niveau local. L'Etat "œuvre à tranquilliser les sportifs, en leurs assurant tous les moyens en vue de prendre en charge et de réunir toutes les conditions de succès et de réussite et que dorénavant, il n'y aura plus de place au relâchement et à l'indifférence déplorés dans le passé", a affirmé le même responsable. Cette directive émanant des plus hautes autorités "récompense aussi notre travail assidu, des années de patience et de persévérance qui nous ont permis de réaliser les objectifs fixés, en toutes circonstances", a estimé la récente championne de para-athlétisme à Paris-2023, Nassima Saifi, convaincue que ces décisions sont "un message clair à l'adresse des jeunes athlètes pour leur dire que l'Etat algérien ne renonce pas aux sacrifices de ses enfants, et que l'on récolte ce que l'on sème". La constante ascension des performances du handisport constitue indéniablement une leçon d’humilité et de courage qui devrait inspirer tous les Algériens. "Il va sans dire que toute cette volonté infinie doit être justeme nt récompensée à travers l’attribution de primes d’encouragement conséquentes et la mise en place de conditions de préparation en adéquation avec le niveau de compétitivité atteint. Ces athlètes téméraires, qui ont su surmonter tant difficultés, constituent incontestablement la fierté du mouvement sportif national. L’enseignement qu’ils ne cessent de prodiguer à tous est celui de la persévérance et du fair-play", a indiqué le directeur technique national (DTN) de la fédération, Salim Boutebcha. En outre, les athlètes handisport bénéficieront également du statut d'athlètes d'élite, ce qui leur permettra d'intégrer le domaine de la formation au sein du secteur de la Jeunesse et des Sports.

-Un bond qualitatif, en attendant la naissance du Comité Paralympique national algérien

De l'avis d'acteurs du mouvement sportif national, ces décisions constituent un "bond qualitatif" grâce à la volonté politique suprême de relancer le sport en général, et le sport d'élite en particulier, afin de permettre à l'Algérie de retrouver sa place de leader dans les différentes disciplines. Pour la Fédération chargée de la gestion des sports pour handisport, l'apothéose serait de "donner naissance au Comité Paralympique national algérien (NPC)". "Je pense que le moment est venu pour la création de ce C omité qui va amortir la lourde charge de travail de la Fédération qui n’a plus la capacité de gérer dix disciplines, en plus des équipes nationales, et surtout se mettre sur la même ligne avec les autres pays, en conformité avec les statuts du Comité International Paralympique (IPC)", a soutenu le président de la Fédération de Handisport. La création du NPC est prévue dans la loi du sport 13-05 de juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives. En février 2015, une commission de réflexion créée au niveau de la FAH et chargée d’élaborer le projet de statut du Comité National Paralympique (NPC), avait étudié les textes portant création du NPC et les statuts des commissions nationales ou fédérations spécialisées par types de handicaps. Par la suite, des propositions ont été remises à la tutelle, mais jusqu’à l’heure, le NPC n’a pas vu le jour. La création du Comité Paralympique national sera une avancée qualitative dans l’optique de développer davantage le sport pour handicapés, et permettra aussi aux athlètes d'élites et de haut niveau d’avoir leur propre instance, qui va les accompagner sur tous les plans.