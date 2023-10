Les services de la wilaya d'Alger, représentée par la brigade de police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Zéralda, ont arrêté, la semaine dernière, un trafiquant de drogue et de substances psychotropes, a indiqué mardi un communiqué des mêmes services. Cette opération a été menée suite à des informations "parvenues aux éléments de la brigade, faisant état d'un trafic de drogue et de substances psychotropes impliquant un repris de justice et deux autres individus, à Zéralda", précise la même source. Le plan tracé par la police judiciaire a permis l'identification et l'arrestation du mis en cause, sous la direction du Parquet territorialement compétent". Les investigations ont aussi permis la localisation et la saisie des stocks de drogues dissimulés dans les cagibis près de l'appartement du malfaiteur". Les mis en cause ont été déférés devant le Parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.