La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé, jeudi dans un communiqué, l'ouverture d'un concours de recrutement au titre de l'année 2023, d'agents contractuels au profit de ses services régionaux de finances et d'équipement, et ce par voie de sélection sur étude de dossiers."La DGSN annonce le lancement d'un concours de recrutement au titre de l'année 2023, d'agents contractuels (ouvrier professionnel de niveau 1) avec des Contrats à durée déterminée (CDD), à temps plein et partiel, et par voie de sélection sur étude de dossiers, au profit de ses services régionaux des finances et de l'équipement (Alger, Blida, Oran, Constantine, Ouargla, Bechar, Tamnrasset)", précise la même source.Les personnes intéressées peuvent télécharger et imprimer le formulaire de participation au concours, mais aussi s'enquérir des conditions de recrutement via le site web et les plateformes des réseaux sociaux de la Police algérienne, à savoir Facebook, Instagram et X (ex-Twitter)", conclut le communiqué.