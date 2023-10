De nouvelles frappes de missiles sionistes ont visé les deux aéroports internationaux syriens à Damas (la capitale) et à Alep (dans le nord) tôt dimanche, tuant un travailleur civil et en blessant un autre, a rapporté l'agence de presse syrienne SANA. Les dommages matériels subis par les pistes des deux aéroports les ont mis hors service, selon SANA. Le ministère syrien du Transport cité par SANA a, par ailleurs, indiqué qu'à la suite de cette agression sioniste, les vols via les aéroports de Damas et d'Alep seront transférés vers l'aéroport international de Lattaquié. Le ministère a aussi annoncé que "le travailleur Ammar Abou Issa du Département de météorologie de l'aéroport international de Damas est tombé en martyr lors de cette agression" et souhaité "un prompt rétablissement à un autre travailleur blessé".