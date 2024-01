Une quantité de 14,2 kilogrammes de drogues (type Bango) et 699 capsules de psychotropes a été saisie par la brigade mobile de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris vendredi auprès de ce corps de sécurité. L'opération a été menée avec le concours des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d’un point de contrôle et d'inspection de la brigade mobile au niveau d'une piste, et qui ont intercepté un véhicule, selon la même source. La fouille minutieuse du véhicule a permis la découverte de cette quantité de stupéfiants et de psychotropes, et l’arrestation d’un individu, a-t-on ajouté. Après l’achèvement des procédures légales, le suspect a été présenté devant les instances judiciaires compétentes, a conclu la même source sécuritaire.