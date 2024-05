La compagnie "Tassili Airlines" compte renforcer son réseau de transport domestique régulier à travers le lancement de deux nouvelles lignes régulières reliant Alger à Oran via Béchar et Alger à Illizi via la wilaya d'El-Oued, en aller-retour, tous les dimanches, à partir du 9 juin prochain, a indiqué samedi un communiqué de la compagnie.